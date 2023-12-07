الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التيار الإصلاحي الحر: تصريحات وزير إسرائيلي بشأن إعدام الأسرى "حمقاء"

التيار الإصلاحي الحر
التيار الإصلاحي الحر

استنكر التيار الإصلاحي الحر التصريحات الصادرة عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي في حكومة نتانياهو، والتي حث فيها السلطات الإسرائيلية على إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. 

ووصف التيار تلك التصريحات بـ "الحمقاء"، مؤكدًا أن حكومة نتانياهو قد فقدت صوابها خاصة بعد الفشل الذريع في تحقيق أي من مستهدفات عملياتها في غزة منذ أحداث 7 أكتوبر. 

وطالب التيار بضرورة تقديم هذا الوزير لاستقالته أو إقالته من الحكومة خاصة وأن نفس الوزير قد طالب سابقا بإلقاء السلاح النووي على المدنيين في غزة.

وشدد على أن دم الفلسطينيين ليس مستباحُا وأن مثل تلك التصريحات تؤجج الصراع ولا تدفع إلى التهدئة وأنها تعكس تخبط حكومة نتاياهو وإفلاسها السياسي خاصة بعد الموقف الصلب من الدولة المصرية في رفض التهجير وتصفية القضية.

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