نائب بالشيوخ: مشروع الضبعة النووى يضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة

أكد النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الصبة الخرسانية في مشروع الضبعة النووبة من قبل الرئيس السيسي، ومشاركة الرئيس الروسي بوتين نقلة للمستقبل، ومشروع حيوي في مجال الطاقة سيكون له أثره البعيد على مستقبل الوطن وتأمين الإمدادات في مجال الطاقة.

ولفت محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أهمية القرار الاستراتيجى بإحياء البرنامج النووى السلمى لمصر، الذي اتخذه الرئيس السيسي لتكون مصر بعد سنوات قليلة في مصاف الدول المنتجة للطاقة الكهربائية عن طريق المحطات النووية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الضبعة النووي سيسهم فى توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، وبما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفورى ويجنب تقلبات أسعار، كما أن إضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والجمهورية الجديدة التي يتم تدشينها.

واختتم النائب أحمد محسن، أن بدء الصبة الخرسانية في مشروع الضبعة النووي قرار تاريخي يحسب للرئيس السيسي، ويؤمن احتياجات مصر من الطاقة في المستقبل، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مراسم عملية صب الخرسانة الأولى التي تستخدم كأساس للوحدة النووية الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال الرئيس السيسي، إن إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر حدث تاريخي لبلادنا وشعبنا، مما يعد ذاكرة هذه الأمة شاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم؛ حيث يعد امتلاك محطات نووية سلمية حلما طالما راود جموع المصريين، لافتًا أن امتلاك محطات نووية سلمية يؤكد تصميم الشعب المصري على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل مشرق، فإن هذا الحدث العظيم يمثل صفحة مضيئة.