الأربعاء 24 يناير 2024
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سياسي

إيفلين متى تتقدم بطلب إحاطة بشأن معايير تعيينات خريجى الصيدلة وفنيين الآشعة والأسنان

النائبة إيفلين متى
النائبة إيفلين متى

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن أسس ومعايير تعيينات خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ وفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢.

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وأشارت متى فى بيان صحفى إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأهالى بتكليف أبناءهم من خريجى كليات الصيدلة عام ٢٠٢١ فى قنا وسوهاج، على الرغم من أن محل إقامتهم فى محافظة دمياط، مؤكدة أن هناك تكليف أيضا لفنيين الأشعة والأسنان عام ٢٠٢٢ فى السويس والإسماعيلية، على الرغم من حاجة محافظة دمياط إلى فنيين أشعة وأسنان.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك استياء شديد بين خريجى كليات الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان بسبب تكليفهم فى محافظات فى غير محل إقامتهم، مما يكلفهم أموال يتم إنفاقها على وسائل المواصلات للتنقل من محافظة لاخرى، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من محافظات الوجه البحرى إلى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لاخرى.

وأوضحت أن الحكومة لا توفر أى تسهيلات لخريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان عند تكليفهم فى المحافظات، حيث لا يتوفر لهم مسكن أو راتب مناسب، متسائلة لماذا يتم تكليف خريجى الصيدلة وفنيين الأشعة والأسنان من القاطنين بمحافظات الوجه البحرى فى محافظات الوجه القبلى والعكس صحيح، مما يمثل إرهاق شديد لهم بسبب مشقة السفر من محافظة لأخرى.

النائبة إيفلين متى لجنة الصناعة طلب إحاطة وزير الصحة كليات الصيدلة خريجى كليات الصيدلة الصيدلة

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