الأربعاء 24 يناير 2024
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سياسي

"الجيل": عرض وثيقة التوجهات الاقتصادية على الحوار الوطنى يضمن دراستها باستفاضة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار عرض وثيقة التوجهات الاقتصادية على المرحلة الثانية  للحوار الوطنى كمؤسسة حوارية تضم مكونات المجتمع المصري بتفاصيله من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وعمالية لتكون مخرجات النقاشات فى الجلسات المتخصصة تعبيرًا عن الشعب ومشاركته فى مناقشاتها ووضع السياسات والخطط التنفيذية لها.

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وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أهمية تطرق الحوار الوطنى وهو يناقش الوثيقة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الشباب وصغار الصناع والمنتجين والمصدرين، مطالبًا بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر أسواقًا للمنتجات، وتوفير قروض للشباب بدون فائدة أو بفائدة بسيطة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أهمية أن يناقش الحوار الوطنى التشريعات المختلفة المطلوبة لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، ودعم مستويات التشغيل، وتذليل العقبات أمام الحصول على تراخيص تلك المشروعات.

 الوثيقة تستهدف الهيكل الاقتصادى للدولة المصرية

كما أشاد الشهابي بالتنوع الذى تستهدفه الوثيقة للهيكل الاقتصادى للدولة المصرية بين الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة وتعميقها وتوطينها، وجعل مصر مصنعًا عالميًا في السياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات والتشييد والبناء.

وأوضح أن الوثيقة تدعم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التنوع في الهيكل الاقتصادي، والذي يمنح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لمواجهة أي تحديات وتأثيرات للأزمات الخارجية، واعتبره أحد مستهدفات وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

وأضاف أن حزب الجيل يرى أهمية أن يحدد الحوار الوطنى فى جلساته النقاشية الخطة الزمنية للفترة من 2024 إلى 2030 لكل أهدافها التى تستهدف تحقيقها حتى تلتزم بها الحكومة ومؤسساتها، ويسهل فى نفس الوقت المحاسبة والرقابة والمتابعة من الأجهزة الرقابية ومن البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ والأحزاب السياسية والإعلام.

ناجي الشهابي حزب الجيل الديمقراطي حزب الجيل الجيل الديمقراطي التوجهات الاقتصادية مجتمع مدني

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