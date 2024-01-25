برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة واضحة وكاشفة للمصريين

أكد النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، على أهمية المصارحة التي خاطب بها الرئيس السيسي الشعب المصري خلال كلمته اليوم في عيد الشرطة وتصريحاته على هامشها، مشيرا إلى أن الرئيس اقترب بشكل مباشر جدا من الأزمة الاقتصادية ومشكلة الدولار، كما كشف حقيقة الفاتورة التي دفعتها مصر بخصوص أحداث 2011 وما تلاها ومواجهة الإرهاب.

ونوه الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي على هامش الاحتفالية، إن عدد السكان شهد زيادة بنحو 26 مليون نسمة منذ 2011، وهذه الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبى على جهود التنمية، بحسب قول الرئيس، ولابد من وضع هذه الزيادة المهولة في عدد السكان في الاعتبار وتأثيرها على التنمية، ورغم ذلك حققت مصر المستحيل تحت قيادة الرئيس السيسي.

وقال عضو مجلس النواب، إن تطرق الرئيس السيسي إلى ضرورة حل أزمة نقص الدولار بشكل نهائي والعمل على زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار، تحدي حقيقي أمام الدولة المصرية وتضعه القيادة السياسية امام عينيها.

ولفت النائب، إلى أن مصر دفعت فاتورة ضخمة للإرهاب وصلت إلى نحو 120 مليار جنيه، وهذا ليس مبلغا سهلا لنحو سنوات ممتدة حتى تم القضاء عليه نهائيا، وهو ما يحسب للدولة المصرية في عهد السيسي.

واختتم أن كلمة السيسي كاشفة وأوضحت الحقيقة والصعوبات التي تواجهها الدولة وهو ما ينبغي أن يوضع في الاعتبار، لكن مع ذلك فالوطن قادر على العبور للمستقبل والجمهورية الجديدة.