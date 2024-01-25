الخميس 25 يناير 2024
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس في عيد الشرطة خارطة طريق لحل الأزمة الاقتصادية

النائب معتز محمد
النائب معتز محمد محمود

أكد النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار وطني  اقتصادي، حول الازمة الحالية، قائلا: تعكس الرغبة الصادقة من جانب الرئيس السيسي، في إشراك جميع الخبرات المصرية والمتخصصة لمواجهة الأزمة الحالية ونقص الدولار.

واعتبر محمود، في تصريح صحفي له اليوم، دعوة الرئيس السيسي وحديثه خلال ذكرى الإحتفال بمناسبة عيد الشرطة، خارطة طريق لحل الأزمة والتضافر في مواجهتها، مشيرا إلى أن حديث الرئيس السيسي تميز بالصراحة التامة في مواجهة الشعب المصري كعادته دائما.

وقال وكيل صناعة البرلمان، إن الكثيرون يعولون على رؤية الرئيس السيسي لمواجهة الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، واصطفاف المصريين خلفه.

 

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وأشار محمود، إلى أن مصر ليس لديها اي مشاكل حقيقية وتعيش استقرار أمني وسياسي كبير، فقط شح العملة لوجود أزمات دولية، وبالقضاء عليها تعود وتيرة العمل للانطلاق من جديد.

وأوضح أن مشاركة الخبراء والمتخصصين في الملف الاقتصادي، يضعهم في الواقع الفعلي لما يعانيه الاقتصاد، وأي قرارات يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ سيتم الأخذ بها.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، أن مصر تعيش جمهورية جديدة بفعل المشاريع والتنمية الشاملة التي تشهدها، وأزمة الدولار عابرة وستتجاوزها مصر.

النائب معتز محمد محمود مجلس النواب السيسي حوار وطني الأزمة الحالية

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