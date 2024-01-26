الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: إحياء المشروع النووي قرار تاريخي للرئيس السيسي

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، على أهمية الخطوات التي قطعتها مصر في مشروع الضبعة النووي، معلقًا: "إحياء المشروع النووي قرار تاريخي للرئيس السيسي" 

ونوه “نسيم” في تصريحات له، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية السلمية، خطوة هامة على الطريق الصحيح لتلبية احتياجاتنا المحلية من الطاقة  وبالخصوص الطاقة الكهربائية، وتسهم فى تنويع مصادر الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، خصوصا وأن مصر تخوض معركة جبارة في مجال التنمية الشاملة انطلاقا للجمهورية الجديدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس السيسى ونظيره الروسى بوتين، في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووى بمحطة الضبعة  النووية السلمية، انطلاقة لعصر الطاقة النووية، ويؤكد على متانة العلاقات بين مصر وروسيا في مختلف المجالات وخصوصا التعاون الاقتصادي والاستراتيجي.

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وشدد النائب، أن التحديات التي تواجهها مصر في مجال الطاقة وزيادة احتياجاتها، يؤكد أن التوجه نحو الطاقة النووية خطوة للمستقبل، وسيحدث مشروع الضبعة النووية نقلة نوعية فى مجال الطاقة والاقتصاد المصري، وتنويع الاستثمارات داخليا وخارجيا وفتح اسواق جديدة للطاقة النظيفة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم. أن الضبعة النووية مشروع مصر نحو المستقبل، وخطوة لا يمكن ان تتم الا في الاقتصادات الضخمة الامنة والمستقرة، ويحسب للرئيس السيسي اتخاذ هذا القرار الذي كان حلما لملايين المصريين منذ عقود طويلة مضت.

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