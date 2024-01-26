الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي خطوة جادة لمواجهة الأزمة

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أعلن النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ترحيبه الشديد بدعوة الرئيس السيسي لعقد حوار اقتصادي للنظر في الأزمة الحالية.

وقال “محسن” في تصريحات له اليوم الجمعة، إن دعوة الرئيس السيسي لعقد حوار وطني اقتصادي تهدف لاستعراض رأي مختلف الخبراء والمتخصصين في الأزمة الحالية وكيفية علاجها، والنظر في الوضع الاقتصادي الحالي وهى خطوة هامة لمواجهة التحديات الحالية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار يمنح الدولة فرصة وضع رؤى جديدة لحل المشكلات الاقتصادية الراهنة والتى تواجه العالم كله ومنها مصر، فالجميع يدركون خطورة المرحلة والتحديات التي تواجه الوطن في ظل الحرب علي غزة والحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتهما وهو الأمر الذي يستدعي أن يصطف الجميع من أجل عبور هذه الأزمة، لافتا أن الرئيس تحدث عنها علانية باعتبارها الأزمة الوحيدة التي تعانيها مصر.

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وطالب نائب الصعيد، بعقد جلسات عمل اقتصادية مخصصة تتناول القضايا التي تحتاج إلي أفكار وحلول غير تقليدية وخصوصا في الأزمة الراهنة.

وأشار “محسن” إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته في الاحتفال بمناسبة عيد الشرطة الـ72 كان حاسما تماما، في ضرورة التصدي بقوة لمشكلة نقص الدولار وزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا.

النائب أحمد محسن السيسي مجلس الشيوخ مستقبل وطن الأزمة الحالية

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