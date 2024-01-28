"زراعة النواب" تناقش أسعار توريد قصب السكر والبنجر.. اليوم

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، أحمد قورة، بشأن إعادة النظر في أسعار توريد محصول قصب السكر بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتزام شركات السكر بعدم استلام الخلف المسنة من المزارعين، وكذلك توقف مبادرة البنك المركزي لتمويل برامج التحول لنظم الري الحديث، فضلًا عن عدم السماح بأي توسع أفقى لمحصول القصب بالأراضي الصحراوية المجاورة لنهر النيل.

وتناقش اللجنة أيضًا طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، على أحمد على، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر فى سعر توريد محصول بنجر السكر فى ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وبما يواكب الارتفاع فى سعر سلعة السكر بالأسواق.

ويعقد مجلس النواب، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

وتناقش الجلشة العامة لمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، ويهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.