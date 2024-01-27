السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مدحت الكمار: قرار "العدل الدولية" يزيد الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

وصف النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وفرض تدابير وقائية عليها، قبل صدور الحكم النهائي ضدها، بأنه انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية ويفضح إسرائيل دوليا.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وإيجابية على طريق محاسبة ومساءلة إسرائيل قانونيا، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ردود الفعل الإيجابية والدولية والعربية المرحبة بالقرار يؤكد قيمته التاريخية في إدانة دولة الاحتلال.

ونوه أن قرار محكمة العدل الدولية يزيد الضغط الدولي على دولة الاحتلال الاسرائيلي ويدفع بها للقبول لوقف إطلاق النار ووقف المأساة والكارثة الانسانية في غزة.

وشدد النائب على ترحيب مصر بالقرار عقب صدوره يؤكد تضامنها التام مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته وتحركاتها إقليميا ودوليا من أجل القضية الفلسطينية.

واختتم النائب مدحت الكمار، بدعوة إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، واتخاذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، وهى الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

النائب مدحت الكمار محكمة العدل الدولية إدعاءات فريق الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

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