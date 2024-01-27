السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى للمرأة" يناقش الجهود والأنشطة والخطة المستقبلية

القومي للمرأة
القومي للمرأة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحضور ومشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، والخطة المستقبلية. 

حصاد المجلس خلال عام ٢٠٢٣ 

استعرضت الدكتورة مايا مرسي حصاد المجلس خلال عام ٢٠٢٣ الذي يأتي في ضوء  محاور استراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠، مؤكدة جهود المجلس خلال العام الماضي التى أثمرت بالوصول إلى ما يزيد على 25 مليون من المستفيدين في القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة؛ لتمكينهم في مختلف المجالات من خلال أنشطة وبرامج المجلس والحملات المتنوعة التى ينفذها مثل حملات طرق الأبواب، إلى جانب الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، والتى تأتى من بينها برامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات الدوار" وبرنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمي، وبرامج التدريب في مجال التثقيف المالي، والمشاغل ووحدات التدريب الإنتاجية.

كما استعرضت دوره في العمل على تعزيز وصول المرأة المناصب القيادية، من خلال البرامج التأهيلية للقيادات النسائية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأكاديمية الوطنية للتدريب، ودوره في توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي من خلال حملة بلدي أمانة. 

ذلك إلى جانب حملات التوعية علي محطات الراديو والسوشيال ميديا بهدف رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة المختلفة، مؤكدة أن المجلس مستمر خلال هذا العام في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة من أجل  تمكين المرأة.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة مايا مرسي المجلس تمكين المرأة

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