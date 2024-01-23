الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المجلس القومى للإعاقة" يشارك فى فعاليات الدورة 55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركة المجلس في فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقرر أن يبدأ أعماله غدا 24 يناير الجاري، وحتى 6 فبراير من الشهر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن مشاركة المجلس في فاعليات معرض الكتاب تدخل في إطار توعية المجتمع المصري والعربي الدولي ورواد المعرض بدور المجلس وأهدافه وما يقدمه من خدمات وآليات تخص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضيح رسالة المجلس في أكبر تجمع ثقافي دولي سنوي، وكذلك التعريف بأدوار الأشخاص ذوي الإعاقة الفاعلة في المجتمع.

كما أن المشاركة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم التعرف على كل ما يقدم لخدمتهم في إطار دمجهم المجتمعي والمعرفي والثقافي.

وأضافت الدكتورة  إيمان كريم، أن جناح المجلس والموجود في صالة  3 - B29  يضم عدد من الإصدارات التوعوية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية المجتمعية بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ومواده، وكذلك التعريف بآداب وسلوكيات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ان جناح المجلس يضم عدد كبير من منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة المصنوعة بأيديهم من خلال تشجيع أسرهم لهم او من خلال الجمعيات الأهلية العاملة معهم والتي تتعاون مع المجلس، وهذه المعروضات متاحة لرواد المعرض التعرف عليها.

وأوضحت أن المجلس يشارك أيضًا في المعرض بعدة أنشطة ثقافية وفنية مختلفة وندوات وورش عمل دامجة للأطفال.

في سياق متصل يوفر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لترجمة الإرشادات اللازمة بلغة الإشارة لرواد المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ؛ وكذلك ترجمة فعاليات المعرض وندواته التثقيفية للغة الإشارة من خلال تعاون المجلس مع عدد من المؤسسات والوزارات والهيئات؛ ويوفر المجلس على موقعه الإليكتروني وصفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) جميع الإرشادات المتعلقة بزوار المعرض من الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وطرق الدخول وتوفير الكراسي المتحركة، والأدلة الإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن جناح المجلس هذه الدورة موجود في صالة  3 - B29  والأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق الدخول من البوابات أرقام (1-2-3- 4) ولهم مسار خاص عند الدخول.

القومي للإعاقة معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتورة إيمان كريم المجتمع المصري لغة الإشارة

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