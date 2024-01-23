خلال معرض الكتاب.. كيف تحمي نفسك من هوس شراء الكتب حتى لا تندم؟

مع اقتراب موعد معرض الكتاب الموافق يوم الخميس 25 يناير يزداد لدى الكثير الرغبة في شراء الكتب دون وعي كافي بأهمية الكتب التي هم بحاجة إليها، ونستعرض في السطور التالية كيفية السيطرة على هوس شراء الكتب خلال معرض الكتاب.

يجب الحرص على الذهاب إلى معرض الكتاب مع مجموعة من الأصدقاء والاتفاق على مجموعة من الكتب التي سيتم شراؤها، حتى تتمكنوا من تقسيم التكلفة بينكم. فإذا كنتم مجموعة من الأصدقاء وتحتاجون إلى قراءة 10 كتب، يمكنكم تقسيم التكلفة وبالتالي توفير المال.

حدد نوعية الكتب التي ترغب في شرائها

يجب أيضًا تحديد نوعية الكتب التي ترغبون في شرائها. هذا يساعد في تجنب التشتت أثناء فترة شراء الكتب، خاصة أنه يمكن أن يزداد الرغبة في شراء المزيد خلال المعرض. لذا من المهم اختيار الكتب بعناية لتجنب شراء كتب ليست بالضرورة بحاجة إليها، مما قد يسبب الندم لاحقًا.

حدد ميزانية معينة خلال التوجه لمعرض الكتاب ولا تنجذب للغلاف

بالإضافة إلى ذلك، يجب الحرص على قراءة الكتب قبل شرائها، حتى لا تنجذب إلى أي كتاب فقط بسبب ظاهره الخارجي. وذلك يأتي من الاهتمام بأن يكون الكتاب في مستوى توقعاتك واحتياجاتك. ولاسيما أن هناك الكثير من الكتب التي تقوم بتصميم غلاف جذاب لجذب القراء، خاصة الشباب، دون أن يكون محتوى الكتاب موافقا لتوقعاتهم.

كما يجب الحرص على تحديد مبلغ مالي محدد قبل دخول معرض الكتاب، حتى لا تتجاوز الميزانية المحددة لك خلال زيارتك للمعرض.