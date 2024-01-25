"العربى الناصرى" يُشيد بدعوة الرئيس السيسى لعقد حوار وطنى بشأن الاقتصاد

أشاد الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بدعوة الرئيس السيسي، أثناء كلمته في عيد الشرطة، أمس الأربعاء، لعقد حوار وطني موسع للوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة لمواجهة التحديات الحالية، وتعد بمثابة حلول سريعة لمواجهة زيادة الأسعار.

دعوة للمشاركة الوطنية

وأشار "أبوالعلا"، في بيان اليوم، إلى أن أي دعوة لعقد حوارات أو مؤتمرات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد بمثابة دعوة للمشاركة الوطنية وتوسيع دائرة الرأي والرأي الآخر، لدعم الدولة لحل مشاكل المواطن اليومية، خاصة في ملف الأسعار الذي تحدث عنه الرئيس السيسى بكل وضوح وشفافية.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر نتيجة ما يشهده العالم من كوارث وتحديات غير مسبوقة والتي منها كوفيد 19 وتمحوراته ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي مشكلات وأزمات متصلة ببعضها.

وثمن رئيس الحزب العربي الناصري تحركات مصر لدعم القضية الفلسطينية رغم الضغوط التي تواجهها مصر من تحديات من جميع حدودها، لافتًا إلى أن تصريحات السيسي بشأن معبر رفح كشفت للجميع أكاذيب الكيان الصهيوني.