الخميس 25 يناير 2024
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سياسي

"الحركة الوطنية": دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي جاءت في توقيت مهم

الدكتور محمد مجدي
الدكتور محمد مجدي

قال الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الذكرى الـ72 لعيد الشرطة حملت رسائل هامة للشعب المصري اتسمت بالمكاشفة وبعثت الطمأنة للمواطنين بشأن جهود الدولة لإيجاد حلول للأزمات الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أن الرئيس السيسي حرص على مصارحة المصريين بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها الدولة في ظل هذه الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف مجدي، أن دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي أشمل وأعمق جاءت في توقيت هام للغاية في ظل ما تمر به مصر من تحديات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود والاستفادة من جميع الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية قادرة على العبور بمصر إلى الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها منذ سنوات، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال خطابه أنه يقدر حجم المعاناة التي يواجهها الشعب المصري بسبب الضغوط الاقتصادية، وارتفاع أسعار السلع، مثمنا قيمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر.

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وأشار إلى أن الرئيس السيسي رد على الافتراءات التي خرجت ضد مصر وعلى رأسها معبر رفح وتوضيح جهود مصر لحل القضية الفلسطينية من خلال تأكيده على حجم المساعدات التي تقدمها مصر لقطاع غزة أنه منذ أربعة أشهر لم نستطع إدخال الدقيق أو القمح والزيت إلى قطاع غزة بسبب الجانب الإسرائيلي، وأن معبر رفح مفتوح على مدار الساعة، لكن إجراءات إسرائيل تعرقل إدخال المساعدات، بجانب تأكيده عرقلة إسرائيل لدخول المساعدات عبر رفح وأن هذا جزء من ضغوطها في مسألة إطلاق سراح الرهائن.

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نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

وهنأ مجدي الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وأفراد الشرطة والمجندين والضباط بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مشيدًا بما يقدمه رجال الشرطة الأوفياء والبواسل من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان واستقرار الوطن.

كلمة الرئيس عيد الشرطة ال٧٢ الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب الحركة الوطنية محافظة الجيزة الدكتور محمد مجدي

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