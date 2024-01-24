الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فى عيد الشرطة الـ 72.. كيف طورت "الداخلية" من أداء مؤسساتها الأمنية؟

عيد الشرطة الـ 72
عيد الشرطة الـ 72

استعرضت مني قشطة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير لها بعنوان الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 72، جهود وزارة الداخلية لتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها.

تحسين الأداء المؤسسي

وذكر التقرير، أن وزارة الداخلية قامت بتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع "مكافحة المخدرات" ليُصبح قطاعا لـ"مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يتضمن عددا من الإدارات مثل إدارة "مكافحة المخدرات" وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية".

كما تم التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع سجون "وادي النطرون"، الذي تم افتتاحه عام 2021.

ورفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة الخدمات، والتيسير على المواطنين، وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية. 

وتمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، التي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.

مني قشطة الشرطة المصرية تحسين الأداء المؤسسي وزارة الداخلية الخدمات المقدمة للمواطن مكافحة المخدرات مكافحة الأسلحة غير المرخصة

مواد متعلقة

نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

"الداخلية" تنتج مسرحية "فدا مصر" وأغنية "علشان بكره" بمناسبة عيد الشرطة

وزير الداخلية: ننسق مع القوات المسلحة فى مكافحة تهريب المخدرات

وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإحياء نشاطها عبر توظيف لجانها الإعلامية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟