فى عيد الشرطة الـ 72.. كيف طورت "الداخلية" من أداء مؤسساتها الأمنية؟

استعرضت مني قشطة الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقرير لها بعنوان الشرطة المصرية.. جهود حثيثة في مكافحة الإرهاب وضبط منظومة العمل الأمني، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 72، جهود وزارة الداخلية لتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها.

تحسين الأداء المؤسسي

وذكر التقرير، أن وزارة الداخلية قامت بتحسين الأداء المؤسسي للأجهزة التابعة لها بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات منها إصدار الوزارة لـ"مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي"، وصولا إلى إعادة هيكلة قطاع "مكافحة المخدرات" ليُصبح قطاعا لـ"مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة"، وتحويله إلى قطاع يتضمن عددا من الإدارات مثل إدارة "مكافحة المخدرات" وإدارة "مكافحة الأسلحة غير المرخصة، بالإضافة لإدارة "مكافحة الهجرة غير الشرعية".

كما تم التوسع في تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع سجون "وادي النطرون"، الذي تم افتتاحه عام 2021.

ورفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني المصرية عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة الخدمات، والتيسير على المواطنين، وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية.

وتمثلت أهم تلك الجهود في المشاركة بـ"اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية" التابعة لوزارة الخارجية، التي تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.