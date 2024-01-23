الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

للعام الثاني.. "القومى للمرأة" يشارك بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

يشارك المجلس القومي للمرأة بجناح خاص للعام الثانى على التوالى، ضمن فعاليات الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، والذي يقام هذا العام تحت شعار " نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

 تفاصيل جناح المجلس القومي للمرأة

هذا ويضم جناح المجلس القومي للمرأة مجموعة من إصداراته ومطبوعاته الخاصة بقضايا المرأة في كافة المجالات والتي أصدرها على مدار الأعوام الماضية، إلى جانب عرض نبذه تعريفية للمهتمين بقضايا المرأة حول جهود مصر والمجلس في مجال تمكين وحماية المرأة، وسوف يتم تخصيص جزء من جناح المجلس لمكتب شكاوى المرأة للتعريف بالخدمات التي يقدمها للمرأة والدعم النفسي والإجتماعي والقانونى لها وبالخط المختصر 15115 الذي يتلقى عليه المكتب الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالسيدات.

عرض للمنتجات الحرفية اليدوية

كما يضم جناح المجلس القومي للمرأة عرضا للمنتجات الحرفية اليدوية التي انتجتها السيدات خلال تدريبات المجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية والذي  تنفذ في قرى مبادرة "حياة كريمة "، الى جانب منتجات السيدات في البرامج والمشروعات الأخرى، علاوة على تنظيم ورش تفاعلية للجمهور لتدريب عدد من  السيدات والفتيات من رواد المعرض على حرف مثل الرسم على القماش وصناعة عرائس القفاز   .

كما يضم جناح المجلس ركنًا خاصًا بمبادرة نورة التى أطلقها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية. 

ومن المقرر أن ينظم المجلس ضمن فعاليات معرض الكتاب ايضا ندوتين، حيث تحمل الندوة الأولى عنوان "العلامة التجارية الجماعية كأداة للتنمية والحفاظ على التراث" وندوة أخرى بعنوان " حماية المرأة من التهديد والابتزاز الالكتروني ".

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبال رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

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