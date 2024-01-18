أيمن نصري: القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ليست الأولى

أوضح المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان، أن محكمة العدل الدولية تم تأسيها عام ١٩٤٥ وهى تعد أعلى سلطة قضائية دولية وتتشكل من ١٥ قاضي وهي معنية بشكل كبير في التحقيق في قضايا الابادة الجماعية طبقا للميثاق الدولي التي اقرته المحكمة نفسها عام ١٩٢١ وهي مختصة في النظر في الخلافات بين الدول

أضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى، فى بيان له، أن هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، الفرق هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل دولا، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي محكمة جنائية تُرفع فيها قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بشرط أن يكون المدعي عليه دولته عضو في الجنائية الدولية وتعد سلطة قضائية مستقلة معترف بها دوليا ومعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة

أشار نصري، إلى أن القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ليست الاول هناك سابقة في القضية التي رفعت من بعض المحامين المستقلين ضد يوغوسلافيا لصالح ضحايا الابادة الجماعية ضد مواطني البوسنة والهرسك التي ادت الي مقتل ٨٠٠٠ مواطن من بينهم اطفال ونساء وتهجير قصري لاكثر من ٣٠٠٠٠ الف مواطن وادانت المحكمة الجانب اليوغوسلافي وعلى اساس هذا الحكم ضغط المجتمع الدولي على الجانب اليوغوسلافي لوقف اعمال الابادة الجماعية ومحاسبة مجرمي الحرب المسئولين عن هذا المجازر، متابعا: "أنه من المتوقع ان تفوز جنوب افريقيا في هذه القضية ضد اسرائيل نتيجة لصلابة القضية وتضمنها ادلة كثيرة تؤكد على جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد المدنيين في قطاع غزة والهدف هنا هو الصغط على اسرائيل لوقف الاعمال العدائية ضد سكان قطاع غزة من خلال ضغط غير مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية لتبني مشروع وقف إطلاق النار في مجلس الأمن".

وأكد أنه في حالة صدور الحكم بادانة الجانب الاسرائيلي من جانب العدل الدولية وهي أعلي سلطة قانونية في الامم المتحدة سيتحتم على ١٥٣ دولة الموقعين على اتفاقية منع الابادة الجماعية بادانة اسرائيل طبقا للمادة ١ من هذه الاتفاقية وبالتالي التصويت على منع اسرائيل من الاستمرار اعمال الابادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة، موضحا أنه في حالة صدور هذا الحكم التحفظي وهو ليس ملزم بشكل مباشر فان ادارة بايدن ستصبح مدانة طبقا للمادة ٣ الفقرة E من اتفاقية الابادة الجماعية والتي تجرم التواطئ في الابادة الجماعية ومن الواضح ان الولايات المتحدة شاركت وساهمت بشكل صريح ومباشر في اعمال الابادة من خلال تقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي والاعلامي لاعمال الابادة الجماعية

أشار إلى أنه بموجب قانون الدولي وقانون الولايات المتحدة تصبح متورطة في ومدانة في اعمال الابادة الجماعية التي ارتكبها الجانب الإسرائيلي، منوها أن الحكم سوف يساهم بشكل كبير في كشف الصورة الحقيقية للكيان الصهيونى من خلال وسائل الإعلام العالمية وهو الأمر الذي سوف يساهم بشكل كبير في تكوين رأي عام شعبي امريكي وأوروبي ضد الدعم اللامنتهي لإسرائيل ويضع ضغوط كبيرة على هذا الحكومات للحد من الدعم العسكري والمادي المقدم وعلى المدي الطويل سوف يؤثر الحكم على الصورة والفكرة التي طالما روج ليها الإعلام الغربي منذ الحرب العالمية الثانية بأنها دولة مظلومة ومضطهدا من جيرانها وعلى الجميع أن يقدم لها الدعم المطلق وهي الفكرة التي بدأت تنتشر بالفعل في الأجيال الجديدة من السياسين الشباب.