سفير سلوفينيا بالقاهرة: لم نقرر بعد التدخل في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

قال سفير سلوفينيا بالقاهرة ساشو بودلسنيك، اليوم /الخميس، إن بلاده تتابع عن كثب الدعوى التي رفعتها حكومة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها فيها بارتكاب ممارسات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها سوف تقرر موقفها عندما تتاح المزيد من المعلومات استنادا إلى الحجج القانونية.

ونفى سفير سلوفينيا بالقاهرة، ما تم تداوله حول انضمام بلاده إلى دعوى جنوب إفريقيا، قائلا: "سلوفينيا قررت باعتبارها إحدى دول الاتحاد الأوروبي تقديم وجهة نظرها أمام محكمة العدل الدولية عام 2022 عندما طُلب منها تقديم رأي استشاري، بشان الآثار المترتبة علي حقوق الإنسان الناجمة عن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية)".

وأضاف أن هذه الادعاءات تتمثل في استمرار الاحتلال في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو عام 1967 لتغيير التركيبة السكانية وتغيير طابع ومكانة القدس الشرقية وإقرار تشريعات وإجراءات تمييزية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الجمعية العامة كانت قد اعتمدت قرارا في ديسمبر عام 2022 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناجمة عن تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

استهداف المدنيين انتهاك جسيم للقانون الدولي والدولي الإنساني

وحول موقف سلوفينيا من حرب إسرائيل على غزة، أجاب بودلسنيك بأن وزيرة الخارجية تانيا فاجون أكدت مسبقا أنه لا يجوز استهداف المدنيين كونه انتهاك جسيم للقانون الدولي والدولي الإنساني، حيث قتل ما لا يقل عن 23 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى نزوح حوالي 1.9 مليون شخص أي ما يقرب من 85% من إجمالي السكان.

وأكد أن وزيرة الخارجية دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، والبدء المبكر لعملية السلام القائمة على حل الدولتين، وتدين مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية وتقليص مساحة الأراضي الفلسطينية.