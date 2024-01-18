الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومى لحقوق الإنسان" يعقد ورشة عمل مع الشباب بالغربية

جانب من ورشة المجلس
جانب من ورشة المجلس القومي لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل مع الشباب الجامعيين حول التعريف بحقوق الإنسان "النشأة، التطبيق، التحديات" بمحافظة الغربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمدينة طنطا، وذلك ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر مشروع "دعم الجهود المبذولة لتعزيزالمشاركة السياسية واَليات الديمقراطية في مصر"، وذلك في إطار تنفيذ المجلس القومي لحقوق الإنسان لدوره في التعريف بحقوق الإنسان، والسعي لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بقيمها ومبادئها.

وتناول اللقاء حوارًا تفاعليًا مع الشباب على المحاور الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومفهوم الحقوق المدنية والسياسية (الحق فى الحياة والسلامة الجسدية، الحرية الشخصية، التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة)، ومفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق فى الصحة، والتعليم، والعمل، والضمان الاجتماعي، والغذاء، ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والسكن اللائق، والحقوق الثقافية)، ومناقشة نشأة حقوق الإنسان وبداية الوعي بها وتطورها التاريخي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وشارك في أعمال الورشة كل من الدكتور أيمن زهري، عضو المجلس، والدكتور مجدي عبدالحميد، مدير المشروع، وعدد من الباحثين العاملين بالمجلس وممثلي وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشاريين العاملين في مجال حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية نظم عدة لقاءات سابقة مع الشباب فى محافظات (القاهرة- الجيزة- الإسماعلية- المنوفية- المنصورة)، وذلك من أجل إعداد كوادر مؤهلة ومؤمنة بثقافة حقوق الإنسان.

القومي لحقوق الإنسان ورشه عمل محافظة الغربية وزارة الشباب والرياضة المشاركة السياسية

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