"حقوق الإنسان" بالنواب يناقش التقرير السنوى للمجلس القومى

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقام رضوان بتعريف دور مجلس النواب في مناقشة المجلس القومي لحقوق الإنسان يتمثل في استلام التقرير السنوي وتقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بتلقي التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان. ويتم تقديم التقرير لأعضاء اللجنة للاطلاع عليه ودراسته.

وقامت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض التقرير: من حيث المبدأ ومن ثم وجهه النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بدراسة التقرير علي أن تقوم لجنة حقوق الإنسان بتخصيص جلسات في جدول أعمال اللجنة لمناقشة التقرير السنوي. حيث يتمكن النواب من طرح الأسئلة والاستفسارات حول المواضيع المطروحة في التقرير ومناقشتها بشكل عام. ومن ثم تقوم اللجنة بدراسة التوصيات التي تم ذكرها في التقرير السنوي. ويتم التحقق من تنفيذ هذه التوصيات ومدى تأثيرها على واقع حقوق الإنسان في البلاد.

أشار رضوان إلى أن اتخاذ القرارات بعد مناقشة التقرير ودراسة التوصيات، يمكن لمجلس النواب اتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، كما يمكن أن تشمل هذه القرارات إصدار قوانين جديدة أو تعديل القوانين الحالية لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل، وكذلك متابعة التنفيذ مع السلطة التنفيذية، حيث يقوم مجلس النواب بمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها بناءً على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ويمكن أن يطلب المجلس تقارير من الجهات المعنية للتحقق من تنفيذ القرارات وتقييم نتائجها.