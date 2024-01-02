الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"القومي لحقوق الإنسان" يشكر الرئيس على تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق المسنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بتخصيص مائة مليون جنيه لحقوق المسنين، لافتًا إلى أن القرار يضيف إلى التدابير المنفذة لحقوق الإنسان، بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز بسبب الجنس، أو السن، أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو أي سبب كان. 

وثمن المجلس هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث إن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن، وهو القرار الذي يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة ليبدأ الرئيس بإرساء أول خطوة عملية في أولي أيام عام جديد لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر.

المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الفتاح السيسي حقوق الانسان مائة مليون المسنين حقوق المسنين

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