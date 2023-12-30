الأحد 31 ديسمبر 2023
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"القومى لحقوق الإنسان": إنشاء وحدات لحماية المرأة من جرائم الختان والتحرش (فيديو)

سميرة لوقا
سميرة لوقا

أكدت الدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرأة لا تطلب منذ القدم سوى الحصول على حقوقها ومساواتها بالرجل في كل الحقوق والواجبات، والحماية الكافية من العنف والتمييز والتحرش، والقوانين الخاصة التي تضمن لها هذه الحقوق، والخدمات الشاملة التي تلبي احتياجاتها.

وقالت لوقا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، على شاشة "DMC"، إن هناك العديد من القوانين المصرية التي تعاقب على ختان الإناث والتحرش بها، والاعتداء عليها بأي شكل، وتمنح المرأة الحق في مواجهة التمييز ضدها والتحرش بها.

وأشارت إلى أن إنشاء وحدات لحماية المرأة من العنف هو خطوة متميزة في تاريخ مصر، وأن مصر تعد من أول 10 دول تطبق نموذج حماية المرأة من العنف، مضيفة: "نحن نختبر هذه الوحدات، ونأمل أن تكون من المبادرات الناجحة والمنتشرة".

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من الضروري تغيير الوعي الاجتماعي للمواطنين، وخاصة النساء، ليدركن قدرتهن على تمكين أنفسهن وعائلاتهن، ودعم أزواجهن.

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