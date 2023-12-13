مشيرة خطاب: مشاركة شعبية مُشرفة بالانتخابات الرئاسية.. والمرأة تصدرت المشهد

أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإعداد للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تم على أعلى مستوى من التنظيم، مشيدة بدور الشباب الذي شارك في مساعدة الناخبين للإدلاء بصوتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المشاركة الشعبية كانت أكثر من رائعة، وظاهرة جيدة خاصة أن المرأة كانت أبرز المتصدرين للمشهد الانتخابي.

وتابعت، أن أحد أسباب مشاركة المواطنين بنسب كبيرة بسبب شعبية المرشحين، خاصة أن أحدهم له شعبية كبيرة جدا، والباقي رؤساء أحزاب مؤثرون ذو شعبية كبيرة أيضًا.

كما أشادت بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة، والسماح للمرشحين بعرض برامجهم، وتعريف المواطنين ببرنامج كل مرشح، مضيفة: لدينا غرفة عمليات مركزية في المجلس، ولم نرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن المشكلات في الانتخابات.