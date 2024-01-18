تفاصيل اجتماع "قومى المرأة" مع وفد من الوكالة الكورية "كويكا"

اجتمع المجلس القومي للمرأة على مدار يومين مع وفد من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بهدف التعرف علي جهود المجلس في مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة العنف ضد المرأة والفتاة واستعراض أهداف الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها عام ٢٠٢١ وآليات عملها والجهات الشريكة، بحضور ممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان.

جهود القومى للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة

خلال اليوم الأول استعرضت إيزيس حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس جهود القومى للمرأة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، من خلال حملات طرق الأبواب، حيث نجح المجلس من خلال حملات طرق الأبواب أن يطرق ما يزيد على 8.4 مليون باب حتى ٢٠٢٣ لرسائل متنوعة تخدم مختلف قضايا المرأة.

كما أشارت إلى مبادرة دوي التي تم إطلاقها، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن ومشاركة القصص لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

وتحدثت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس عن دور المكتب في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للسيدات، وتصنيفات الشكاوى التى يتلقاها المكتب، وكيفية التعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب، وأهم الشركاء الداعمين للمكتب، مشيرة الى مسار الإحالة الوطني للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف. كما عرضت نبذة عن الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة التى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشائها في أبريل 2-21 التى تعد امتدادا للجهود الوطنية وجهود المجلس القومى للمرأة تحديدًا لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة، حيث تم إنشاؤها لتوفير كل الخدمات للسيدات والفتيات المتعرضات للعنف في مكان واحد ومعالجة التحديات التى تمنع السيدات عن الإبلاغ وتلقي الخدمات المناسبة المتكاملة.

تدريبها على المنتجات الحرفية

كما أوضحت مي محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس دور المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال بناء قدراتها ومهاراتها في مجالات متعددة، ومن بينها تدريبها على المنتجات الحرفية من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمحافظات المختلفة، كما أكدت حرص المجلس على مساعدة السيدات على تسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة التى يشارك بها المجلس، وكتالوج المصرية.

فيما أشارت إنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالقومي للمرأة إلى جهود المجلس في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه عام 2021 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة، وأشارت الى برنامج تحويشه الذي يأتي تحت برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي».

وأشارت شيرين ماهر، منسقة البرنامج الوطنى نورة بالمجلس، إلى البرنامج الذى يعد جزءا من المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي. والتى يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أنه يتم تدريب الفتيات من خلال برنامج يهدف إلى بناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وبهدف تعزيز قدراتهن ليصبحن قادرات على التعامل بفعالية مع متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها.

وتضمن اليوم الثاني "مناقشة تجربة الوحده المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة بكوريا التى تحمل اسم "زهرة عباد الشمس" "sunflower"، وذلك بحضور ممثلي من المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الصحة، والتعاون الدولي، وصندوق الامم المتحدة للسكان.

وأعرب الوفد عن سعادته بالتعاون مع فريق المجلس وممثلي الوزارات المختلفة، مستعرضا التجربة الكورية في إنشاء الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوفر خدمة دعم شاملة للمرأة المعنفة، بالإضافة إلى مناقشة الإطار القانوني للوحدة ومراحل إنشائها.

وفي الختام قام الوفد بتفقد معرض منتجات السيدات المشاركات في التدريبات الحرفية الإنتاجية التى نظمها المجلس بمقراته بالمحافظات للمساهمة في خلق فرص اقتصادية للنساء لمواجهة احتياجاتهن لتصبح مقرات المجلس مساحات دائمة لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء المعنفات.