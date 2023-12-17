الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى لـ"الشاهد": مصر أطلقت برنامج حماية اجتماعية لدعم الأسر ورعايتها

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتورة مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مصر أطلقت برنامج حماية اجتماعية من تكافل وكرامة، لدعم الأسر الأشد عوزًا، ويكون لديهم دخلًا ثابتًا.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تتأكد إذا كانت الأسرة لديها أطفال من ذهابهم للمدارس وحصولهم على التطعيمات اللازمة وأن الأم نفسها تذهب لكشوف دورية على نفسها.

 

وتابعت، أن برنامج تنمية الأسرة وهو برنامج رئاسي يختص بتدريبات للرجال والنساء والشباب على مشروعات صغيرة ومتوسطة وحرف يدوية.

 

وأكدت أن نسبة الشمول المالي للسيدات كانت 9% في عام 2017، والآن وصلت إلى 59% وهذا تحرك كبير.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي حماية اجتماعية دعم الأسر تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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