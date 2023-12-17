الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مايا مرسي: رزقنا بإنسانية الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بمبادرات صحة المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إننا رزقنا بإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الصحية لصحة المرأة المصرية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس في احتفال خاص بالمرأة كانت تعرض توعية خاصة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووصلت نسبة الكشف عليه في عام 2019، إلى 60 ألف سيدة مصرية بالتعاون مع مؤسسة بهية، وأنها كانت سعيدة لتحقيق هذا الرقم.

وأضافت أنها وجدت نفسها على المسرح تقول "سيدات مصر كن يحلمن بالكشف مرة واحدة على أنفسهن"، مؤكدة أن هذا الأمر كان مستحيلًا لأنه لا يوجد دولة في العالم تفعل ذلك.

وتابعت، أن الرئيس قال كلمته وتكليفاته، حيث أنه كل يتم أخذ التكليفات بهذه الاحتفالية كل عام، ووقتها وجه الرئيس سؤالًا لوزيرة الصحة وقتها الدكتورة هالة زايد، سألها هل من الممكن الكشف المبكر عن السيدات في إطار حملات وزارة الصحة و100 مليون صحة قالت "نقدر"، فوجه لها سؤال هتقدروا، قالت "نقدر".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي المبادرات الصحية صحة المرأة المصرية سرطان الثدي

مواد متعلقة

مايا مرسى لـ"الشاهد": الأم المصرية مفتاح الحد من الهجرة غير الشرعية

مايا مرسى لـ"الشاهد": لأول مرة الدستور يذكر كفالة الدولة للمرأة من كل أشكال العنف

مايا مرسى لـ"الشاهد": ثورة 30 يونيو كانت نُصرة كبيرة للمرأة المصرية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": لا يجوز هز هيبة القانون لأنه من يجعل الناس سواسية

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": الإخوان نجحوا فى تشويه 30 يونيو بأمريكا

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": أرى أن الخطوة الإصلاحية الجديدة تقوم بالتعويم مرة واحدة وللأبد

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد" نحتاج تريليون جنيه لإصلاح النظام الإدارى فى الدولة

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. مظاهرات غاضبة فى تل أبيب من نتنياهو عقب قتل 3 رهائن فى غزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها طولكرم (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

حماية المستهلك: الضرب بيد من حديد ضد محتكرى السلع.. وحملات رقابية مكبرة بالمحافظات

البحر الأحمر يشتعل.. مدمرة أمريكية تسقط 14 طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟