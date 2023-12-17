مايا مرسي: رزقنا بإنسانية الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بمبادرات صحة المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إننا رزقنا بإنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات الصحية لصحة المرأة المصرية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس في احتفال خاص بالمرأة كانت تعرض توعية خاصة بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووصلت نسبة الكشف عليه في عام 2019، إلى 60 ألف سيدة مصرية بالتعاون مع مؤسسة بهية، وأنها كانت سعيدة لتحقيق هذا الرقم.

وأضافت أنها وجدت نفسها على المسرح تقول "سيدات مصر كن يحلمن بالكشف مرة واحدة على أنفسهن"، مؤكدة أن هذا الأمر كان مستحيلًا لأنه لا يوجد دولة في العالم تفعل ذلك.

وتابعت، أن الرئيس قال كلمته وتكليفاته، حيث أنه كل يتم أخذ التكليفات بهذه الاحتفالية كل عام، ووقتها وجه الرئيس سؤالًا لوزيرة الصحة وقتها الدكتورة هالة زايد، سألها هل من الممكن الكشف المبكر عن السيدات في إطار حملات وزارة الصحة و100 مليون صحة قالت "نقدر"، فوجه لها سؤال هتقدروا، قالت "نقدر".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.