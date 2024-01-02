الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قومي المرأة: تنفيذ 14 حملة لطرق الأبواب و27 تدريبا ضمن ريادة الأعمال للسيدات

نرمين محمود
نرمين محمود

قالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة  ببني سويف نرمين محمود إن المجلس قام بتنفيذ 14 حملة لـ "طرق الأبواب " و27 تدريبا ضمن ريادة الأعمال بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات وزيارات ومبادرات لدعم السيدات داخل المحافظة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف خلال عام 2023.


وأضافت مقررة الفرع - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المجلس نفذ 14 حملة لطرق الأبواب بمعدل 127 ألفا و500 زيارة، استهدفت 789 ألفا و643 سيدة ورجل وأطفال بقري وأحياء محافظة بني سويف، حيث تنوعت الحملات ما بين " طرق الأبواب، واحميها من الختان " وذلك لنشر رسائل الحملة والتي تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية ".

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تدريبات ريادة الأعمال


وتابعت نرمين، أنه تم تنفيذ 27 تدريبا ضمن تدريبات ريادة الأعمال، والتي استهدفت 627 سيدة، للتدريب على إدارة مشروعاتهن وتعريفهن بمبادئ التخطيط والتسويق والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، واستخراج 6 آلاف و450 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات.


كما أشارت إلي تنفيذ 18 أمسية مسائية تقام على هامش الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" استهدفت 11 ألفا و350 من السيدات والرجال والأطفال، لافتة إلى أن المجلس قام بتدريب 570 سيدة داخل مطبخ الأسرة المصرية، وتجهيز 3480 وجبة بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أن "مطبخ الأسرة المصرية" هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجًا.


وقالت إنه تم تنفيذ 49 دورة عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والتي استهدفت 1700 من السيدات والرجال، وتنفيذ 5 ورش عمل حرفية للسيدات المعنفات بالتنسيق مع مكتب الشكاوي وإدارة تنمية المهارات بالمجلس والتي استهدفت 105 سيدات، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من اللقاءات والتدريبات والندوات التوعوية لهن.

قومي المرأة طرق الأبواب ريادة الأعمال للسيدات الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة محافظة بني سويف

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