السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مايا مرسى تكشف لـ"الشاهد": الإخوان خططوا لإلغاء المجلس القومى للمرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 كان لديهن الرغبة في إلغاء المجلس القومي للمرأة وتحويل رئاسته لمنصب استشاري. 

وأضافت مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن المجلس القومي للمرأة هو مؤسسة صدر إنشائها بقرار من رئيس الجمهورية طبقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولذلك كان الإخوان يصرون للخروج من هذه الاتفاقيات الدولية، حتى يلغوا المجلس القومي للمرأة بعد ذلك، مؤكدة أن كل هذا كان عبارة عن خطة ممنهجة. 

وأشارت إلى أن نائبات الإخوان طرحن فكرة إعلاء مستوى تمثيل المرأة وجعله مستشار لرئيس الجمهورية، معقبة: "في هذه الحالة يكون وظيفة المجلس القومي للمرأة الاستشارة وليس آلية وطنية للنهوض بالمرأة، فالرئيس من الممكن أن يكون لديه الكثير من المستشارين، ولكن الآلية الخاصة بالنهوض بالمرأة يجب أن تكون آلية مستقلة تتبع أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وتمتلك أدوات وآليات للعمل".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

مايا مرسي برنامج الشاهد جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية المجلس القومي للمرأة

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