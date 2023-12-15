مايا مرسي لـ"الشاهد": شاهدنا "جبر خواطر" للمرأة المصرية في ظل حكم الرئيس السيسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، خلال استضافتها في برنامج "الشاهد"، والمذاع على قناة “إكسترا نيوز”، إن على مدار العشر سنوات في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، شاهدنا "جبر خواطر".

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن قبل هذه الفترة كنا نشهد "كسر خاطر" للمرأة، بسبب انهيار للكثير من الحقوق التي كانت من حق المرأة المصرية.

ويستضيف برنامج الشاهد والذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على قناة "إكسترا نيوز"، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي لديها مسيرة مهنية طويلة ومتميزة، ورصيد كبير من الخبرة اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عام في العديد من من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال النهوض بالمرأة والدفاع عن حقوقها السياسية.

وتولت مايا مرسي، منصب رئيس المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتعد أصغر سيدة تتولى هذا المنصب سنًا، حيث تميزت فيه، ونالت إعجداب الكثيرين منذ توليه المنصب، كما تشغل منصب عضو في لجنة الأمم المتحدة "سيداو" 2023 ـ 2026، ورئيسة المجلس الوزاري لمؤتمر المرأة لمنظمة التعاون الإسلامي، ومؤخرًا تم تفويضها لرئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية حتى فبراير عام 2025.

حصلت الدكتورة مايا مرسي على العديد من الجوائز محليًا ودوليًا منها أول إمراة مصرية تحصل على جائزة "أمراة العقد في التمكين والحياة العامة" في الهند، بالإضافة إلى قيادتها للعديد من الملفات المهمة من خلال منصبها رئيسة للمجلس القومي للمرأة، وقيادة ملف تعديل قانون ختان الإناث.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.