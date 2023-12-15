الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عاجل| انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب رسميا بعد 6 سنوات زواج

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين

انفصلت المطربة شيرين عبد الوهاب رسيما عن زوجها المطرب حسام حبيب وذلك بعد فترة زواج دامت 6 سنوات.

وقرر الثنائي شيرين وحسام حبيب الانفصال بشكل ودي بعد فترة طويلة من المشكلات والشائعات العديدة التي طاردتهما خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تزوجت من حسام حبيب في شهر أبريل عام 2018، وسبق أن انفصلت شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب في شهر ديسمبر عام 2021 بعد ثلاث سنوات من زواجهما، وأعلنت الخبر حينها في بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع “إكس” تويتر سابقًا، مشيرة إلى أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق.

شيرين شيرين عبد الوهاب المطرب حسام حبيب حسام حبيب شيرين وحسام حبيب شيرين وحسام

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