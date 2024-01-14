تكريم قضاة ومستشارين لدورهم في تيسير إجراءات تصويت ذوي الهمم في انتخابات الرئاسة

كرمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من القضاة والمستشارين الذين كان لهم دورًا إيجابيًا في تيسير إجراءات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك احتفالًا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى هامش الاحتفالية التي نظمها المجلس، برعاية رئيس دولة الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار "مستمرون في التمكين"، في حضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة والهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من الهيئات القضائية والقيادات الحكومية في الدولة، ورؤساء الجامعات ونواب عدد من الوزراء والمحافظين، ومؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، ولفيف من الشخصيات العامة والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك.

واعتلى منصة التكريم بجوار الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم خلال اللقاء تكريم كل من المستشار عمرو مصطفى جاب الله، والمستشار أحمد محمد إبراهيم حسن، والمستشار أحمد فاروق أحمد الفولي، من هيئة قضايا الدولة، والمستشارة نرمين فوزي علي شلبي، من مجلس الدولة، والمستشار عصام جاد الكريم محمد عبد الرحمن، من هيئة النيابة الإدراية.

وضمت قائمة التكريم القاضي أمير محمد عاصم أحمد بسيوني، استئناف طنطا، والقاضي خالد محمد محمد غزي، استئناف أسيوط، والقاضي راضي أحمد فؤاد محمد الشافعي علي، محكمة جنوب المنصورة الابتئداية، والقاضي أحمد مدبولي حلمي مدبولي كساب، محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، والقاضي خالد فائق خليل محمد المسلمي، محكمة استئناف القاهرة، كما تم خلال اللقاء توجيه التقدير والتكريم لكل من معالي المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ومعالي المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة.

من جانبها، ثمنت الدكتورة إيمان كريم، كافة التسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الاتاحة والتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إعمالا لبروتوكول التعاون بين الهيئة والمجلس، حيث شهدت الفترة السابقة للعملية الانتخابية عقد عدد من اللقاءات والتجهيزات بين الهيئة والمجلس للوقوف على آخر الإجراءات والتيسيرات وسبل الإتاحة المطلوبة لتسهيل عملية التصويت، وهو ما أسفر عن إتاحة وتنفيذ نموذج الاقتراع بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وكذلك توفير وطباعة البوسترات المصورة بخطوات إبداء الرأي بلغة الإشارة والموزعة على اللجان الانتخابية داخلها وخارجها لتوعية ذوي الإعاقة السمعية بإجراءات العملية التصويتية.

وأشادت المشرف العام على المجلس بالدور والجهد الذي بذله كافة المستشارين والقضاة الذين شاركوا في العملية الانتخابية وقدموا كافة المساعدات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء إجراءات تصويتهم.

يذكر أن الاحتفالية شارك فيها من الوزراء كلا من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ومن الهيئة الوطنية للانتخابات معالي المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، والمستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات، وعدد من القضاة والمستشارين بالهيئة، كذلك مشاركة معالي المستشار مسعد عبد المقصود، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومعالي المستشار محمد حسن، أمين عام هيئة قضايا الدولة، والمستشارة مي مروان، أمين عام مساعد بهيئة قضايا الدولة للعلاقات الانسانية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نائبا عن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأيمن نزيه، محافظ المنطقه الروتارية، ومن الجامعة العربية المستشار أحمد أمين، مدير إدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية، منسق عام بعثة متابعة الانتخابات الرئاسية 2024، وهبة مرعب، مسؤول التعاون الدولي بإدارة الانتخابات بجامعة الدول العربية.