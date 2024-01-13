اليوم.. تحالف الأحزاب يُناقش ترتيبات الاحتفال بعيد الشرطة

أعلن النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، عن أن المجلس الرئاسي للتحالف سيعقد اجتماعًا، مساء اليوم السبت، بالمقر الرئيسي للتحالف، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.



وقال النائب تيسير مطر إن المجلس الرئاسي سيعلن، اليوم، عن تجديد ودعم تأييده للقيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواجهة كل التحديات الخارجية التي تواجه مصر حاليًا، وخاصة فيما يتعلق بالحرب على غزة، ورفض مصر أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وذكر النائب تيسير مطر أن التحالف سيناقش تقريرًا حول الجهود التي قام بها من خلال جميع الأحزاب أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي الجهود التي كانت محل تقدير من جانب الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشار إلى أن التحالف سوف يناقش الترتيبات الخاصة باحتفالات عيد الشرطة المقبل، في إطار تقدير التحالف كل ضباط وجنود الشرطة، وما تقوم به الشرطة تحت قيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لحفظ الأمن والأمان للمواطنين المصريين في جميع المحافظات المصرية، وأيضًا الدور الهام لجهاز الأمن الوطني علاوة على دورها المجتمعي؛ من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، من خلال المنافذ الموجودة في مختلف المحافظات، وأيضًا دورها في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لمنع المغالاة من جانب بعض التجار.