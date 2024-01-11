إيمان كريم: الرئيس السيسى داعم رئيسى للأشخاص ذوى الإعاقة

استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، جهود المجلس على مدار عام 2023، بداية من دور المجلس فى تمثيل مصر للأشخاص ذوى الإعاقة فى المحافل الدولية، فضلًا عن المبادرات التى أطلقها المجلس على مدار العام والتى من أهمها مبادرة صوتك حقك للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فضلًا عن تنفيذ العديد من ورش العمل للأشخاص ذوى الإعاقة.

توعية الرائدات الاجتماعيات بأنواع الإعاقات

وأكدت كريم، خلال كلمتها بالاحتفالية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حرص المجلس على مدار العام على توعية الرائدات الاجتماعيات بأنواع الإعاقات لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلًا عن التعاون مع العديد من الجهات من بينها وزارة الثقافة بهدف إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المجالات وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم.

الرئيس السيسى داعم رئيسى للأشخاص ذوى الإعاقة

وقالت إن الرئيس السيسى داعم رئيسى للأشخاص ذوى الإعاقة، معربة عن سعادتها بتنظيم المجلس لاحتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتابعت: "هناك تعاون مع الأزهر الشريف وتوعية الواعظات بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة وتقديم كافة الدعم النفسى والمعنوي لهم"، مضيفة أن المجلس حريص على دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، مشيدة بدور القضاة والمستشارين خلال فترة الانتخابات الرئاسية لما قدموه من كافة سبل الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المشاركة فى الانتخابات وتسهيل كافة إجراءات التصويت لهم.

توفير كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة

وأكدت حرص المجلس على توفير كافة سبل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، فضلًا عن دور المجلس فى تقديم الحماية القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة، والتدخل السريع لحل كافة مشكلاتهم من خلال منظومة الشكاوى بالمجلس لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لهم.

واستطردت: "أكثر الشكاوى التى يتلقاها المجلس خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة ويسعى المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية من المجالس الطبية وغيرها لحل كافة المشكلات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة".

وأوصت الدكتورة إيمان كريم، في ختام كلمتها، بضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأشخاص ذوي الإعاقة والقطاعات الجغرافية لهم وتحديد أنواع الإعاقات، مؤكدة أهمية التمكين السياسي للأسخاص ذوي الإعاقة فى كافة الاستحقاقات الدستورية القادمة بداية من المحليات.