إيمان كريم تتابع معدلات مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية 2024

تابعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2024 أعمال غرفة عمليات المجلس لمتابعة الإنتخابات، وأشادت بالمشاركة الإيجابية من الناخبين من ذوى الاعاقة، ونزولهم الكبير والحاشد والمشرف على مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

و أكدت المشرف العام على المجلس، أن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة شركاء في بناء وتنمية الوطن، ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 أثبتت حسهم وانتمائهم الوطني، مشيرة إلى أن 2.5 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة كتلة تصويتية ضخمة لا يستهان بها، وحققت معادلة مهمة بمشاركتهم.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالجهود الكبيرة التى قدمها فريق المتابعين الميدانيين من متابعي المجلس على مستوى المحافظات، ودور غرفة عمليات المجلس في الرصد والمتابعة والتواصل اللحظي مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

الانتخابات الرئاسية

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.