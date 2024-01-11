المستشار حازم بدوى: ذوو الإعاقة كانوا فى مقدمة الصفوف بمراكز الاقتراع بالانتخابات

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تسهيل مشاركة الأشخاص ذوى الاعاقة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفًا أن الأشخاص ذوى الإعاقة كانوا فى مقدمة الصفوف فى مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال احتفالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التى ينظمها المجلس تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أننا مستمرون فى تمكين ذوى الإعاقة، والهيئة تتعهد أن تقدم كل الدعم والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة لمشاركة إيجابية وفعالة فى كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وشهدت الاحتفالية نموذج محاكاة للأشخاص ذوى الإعاقة، شارك فيه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس خلال العام 2023 ورؤية 2024، وفقرة غنائية يقدمها فريق كورال الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ستشهد الاحتفالية تكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2023/2022 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والثقافي، وتكريم القضاة الذين شاركوا في تسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

كما سيتم أيضًا تكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المؤثرين في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نماذج نجاح (أسر الأشخاص ذوي الإعاقة).