الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المستشار حازم بدوى: ذوو الإعاقة كانوا فى مقدمة الصفوف بمراكز الاقتراع بالانتخابات

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تسهيل مشاركة الأشخاص ذوى الاعاقة فى الانتخابات الرئاسية 2024، مضيفًا أن الأشخاص ذوى الإعاقة كانوا فى مقدمة الصفوف فى مراكز الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال احتفالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التى ينظمها المجلس تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أننا مستمرون فى تمكين ذوى الإعاقة، والهيئة تتعهد أن تقدم كل الدعم والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة لمشاركة إيجابية وفعالة فى كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وشهدت الاحتفالية نموذج محاكاة للأشخاص ذوى الإعاقة، شارك فيه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت الاحتفالية افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس خلال العام 2023 ورؤية 2024، وفقرة غنائية يقدمها فريق كورال الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ستشهد الاحتفالية تكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2023/2022 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والثقافي، وتكريم القضاة الذين شاركوا في تسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

كما سيتم أيضًا تكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المؤثرين في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نماذج نجاح (أسر الأشخاص ذوي الإعاقة).

المستشار حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الاشخاص ذوي الاعاقة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

تفاصيل وثيقة جنوب إفريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

بعد ترند زوجة مجدي الهواري.. نجوم أثاروا الجدل أثناء أداء مناسك العمرة

لمدة أسبوعين.. موعد إجازة نصف العام 2024 وبداية الترم الثاني

زلزال يضرب حكومة الاحتلال الإسرائيلى.. ونتنياهو يفقد القدرة على الحكم

حجز على أرصدة "المصرى" فى البنوك.. والإدارة: المجلس السابق "السبب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا