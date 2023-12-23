السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى لانتهاء ولايته الحالية.

وتنتهي الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى في 2 أبريل 2024، وهذا يعني أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي تنطلق في 3 أبريل 2024، وفقًا لنص الدستور.

وطبقًا للدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

ويشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أُعلن فوزه فى الانتخابات الرئاسية السابقة 2018 فى 2 أبريل 2018، وهو ما يعنى بدء ولايته الجديدة فى 3 أبريل 2024.

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عبد الفتاح السيسي ولايته الحالية نص الدستور

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