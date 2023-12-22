الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون بين النيابة العامة وجامعة القاهرة

النائب العام - رئيس
النائب العام - رئيس جامعة القاهرة

وقَّع النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، أمس الخميس، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وثيقة بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، وتبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويسهم ذلك في تنمية الثقافة القانونية للمجتمع، مع مراعاة سرية تداول المعلومات والوثائق وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، وبما يتيح لأعضاء النيابة العامة الاستفادة من البرامج والمنح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات بجامعة القاهرة.

النائب العام - رئيس جامعة القاهرة
النائب العام - رئيس جامعة القاهرة
النائب العام - رئيس جامعة القاهرة
النائب العام - رئيس جامعة القاهرة
النائب العام المستشار محمد شوقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون

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