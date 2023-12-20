الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النائب العام يلتقي عددًا من أعضاء النيابة بدائرة استئناف قنا

النائب العام
النائب العام

التقى النائب العام، المستشار محمد شوقى، الأربعاء، عددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.

اجتماع النائب العام

وعرض الأعضاء الجدد على النائب العام خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية. وفي الختام أكد سيادته على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بينه وبينهم.

النائب العام

والتقى النائب العام من قبل عدد من أعضاء النيابة  بدائرة نيابة استئناف طنطا، مؤكدًا عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.

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