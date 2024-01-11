مساعد وزير الشباب: حريصون على تمكين الأشخاص ذوى الهمم

قال عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها قطاعان، وهما الشباب والرياضة، وتحرص الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرياضة، بالإضافة إلى وجود مكتب "قادرون باختلاف" بالوزارة، كما قامت الوزارة بتنظيم عدد من الفعاليات التدريبية، وفتح فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، فالوزارة حريصة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف "الحداد"، خلال كلمته نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، فى احتفالية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية رئيس الوزراء، أن الوزارة لديها عدد من الاتحادات البارلمبية، بالإضافة إلى وجود تعاون وبروتوكولات مختلفة مع المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة حول تنفيذ الرؤية المختلفة لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

وتأتي احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتضمن الاحتفالية افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس خلال العالم 2023 ورؤية 2024، وفقرة غنائية يقدمها فريق كورال الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما ستشهد الاحتفالية نموذج المحاكاة يشهده الوزراء، فضلًا عن تكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2023/2022 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والثقافي، وتكريم القضاة الذين شاركوا في تسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

كما سيتم أيضًا تكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المؤثرين في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نماذج نجاح أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.