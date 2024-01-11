الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور وزيري التعليم والثقافة.. انطلاق احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

المجلس القومي للأشخاص
المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

انطلقت منذ قليل، احتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للإعاقة، والمستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

 أبرز فعاليات الاحتفالية

وتتضمن الاحتفالية، افتتاح معرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة المجلس خلال العام 2023 ورؤية 2024، وفقرة غنائية يقدمها فريق كورال الأشخاص ذوي الإعاقة.

 تكريم الطلاب الأوائل

كما  ستشهد الاحتفالية نموذج محاكاة يشهده الوزراء، فضلا عن تكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي 2022- 2023 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المتميزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والثقافي، وتكريم القضاة الذين شاركوا في تسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.

كما سيتم أيضا تكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم المؤثرين في مسير الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض نماذج نجاح أسر الأشخاص ذوي الإعاقة).

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