الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مشاركة قومى المرأة" تناقش دور المصريات خلال الانتخابات الرئاسية

النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة النائبة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت النائبة سناء السعيد أن الاجتماع تناول مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام خلال شهر ديسمبر الماضي.

استكمالًا لدورها الوطني العظيم

وأشادت النائبة سناء السعيد، عضو المجلس، بمشاركة المرأة المصرية خلال الانتخابات، مؤكدة أنها تعد استكمالا لدورها الوطني العظيم، حيث أظهر المشهد الانتخابى أن المرأة هي البطل الحقيقى فى الانتخابات الرئاسية، حيث فاقت نسبة مشاركتهن كل التوقعات، كما أن مشاهد الأطفال بصحبة أسرهم تدل على الاهتمام بغرس قيم الانتماء وحب الوطن لدى الأجيال الجديدة.

كما أشادت النائبة سناء السعيد بجهود أعضاء لجنة المشاركة السياسية خلال حملات التوعية التي أطلقها المجلس، سواء كانت في اللقاءات الشخصية أو الفعاليات الرسمية في توضيح دور المجلس، ولجنة المشاركة السياسية فى تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية.

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جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة

كما تضمن الاجتماع مناقشة جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة، التى تتضمن تنظيم برامج تدريبية بالمجلس للتوعية بالمحليات والتعريف بقوانينها وأدواتها والتشجيع على المشاركة السياسية ودورها وأهميتها، وضرورة  تناول الإعلام قضايا المشاركة السياسية للمرأة، وتنظيم ندوات توعية فى الجامعات المصرية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، وتنظيم نموذج محاكاة لتدريب الشباب والسيدات على الانتخابات على مستوى المحافظات ويتم البدء بمحافظة القاهرة.

ونفذ المجلس 14 حملة لطرق الأبواب بمعدل 127 ألفا و500 زيارة، استهدفت 789 ألفا و643 سيدة ورجلًا وأطفالًا بقرى وأحياء محافظة بني سويف، حيث تنوعت الحملات بين "طرق الأبواب، واحميها من الختان". 

المجلس القومي للمرأة النائبة المرأة فى الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية شهر ديسمبر

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