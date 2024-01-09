الثلاثاء 09 يناير 2024
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الثقافة

وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى تنعى الدكتورة سيزا قاسم

الدكتورة سيزا قاسم
الدكتورة سيزا قاسم

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتورة  سيزا قاسم -أستاذ الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية-، التي وافتها المنية، صباح اليوم، عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "فقدت الأوساط الأدبية والثقافية اليوم أحد أبرز المتخصصين في الأدب المقارن، أكاديمية متفردة أخلصت لعلمها فكانت نموذج يحتذى به طوال سنوات من العطاء، لترحل تاركة للمكتبة العربية العديد من الكتابات المُهمة في هذا التخصص"، وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرة الراحلة وأصدقائها ومحبيها، داعية الله أن يتغمدها بوافر رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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والدكتورة سيزا قاسم، باحثة وأستاذة النقد الأدبي بالجامعة الأمريكية، مواليد 8 ديسمبر عام 1935، وأصدرت كتابها "بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ"، وهو طبعة منقحة لرسالتها الجامعية "الواقعية الفرنسية والرواية العربية في مصر من عام 1945 حتى 1960"، والتي تقدمت بها 1978 للحصول على درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة القاهرة، كما تُعد الراحلة أحد أبرز الأسماء  العرب الذين تخصصوا في دراسة الأدب المقارن المعاصر والتراثي.

نيفين الكيلاني الدكتورة سيزا قاسم أحد أبرز المتخصصين في الأدب المقارن بناء الرواية الجامعية الواقعية الفرنسية والرواية العربية

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