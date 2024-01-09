طلعت عبدالقوي يستعرض دور المؤسسات الأهلية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

توجه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء الاتحادات الإقليمية بمختلف محافظات مصر برئاسة الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة المصريين في قيادته الحكيمة واختياره رئيسًا وقائدًا.

واستعرض الدكتور طلعت عبد القوى، الدور الكبير للاتحادات والمؤسسات الأهلية خلال الانتخابات الرئاسية ومدى الجهد والمثابرة لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما ناقش الاجتماع، قضية الأمية باعتبارها من أخطر القضايا التي تعوق مسيرة التنمية والتي تمثل أكثر من 20% من عدد المواطنين فوق سن 10سنوات وذلك بحضور المهندس رائد على هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

واتفق الجميع على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على أن يقوم الاتحاد العام بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية على إطلاق مبادرة خلال عام 2024 تستهدف تعزيز برامج والأنشطة للتصدي لتلك الظاهرة السلبية والتي تعوق مسيرة التنمية.

كما استعرض الدكتور محمد أبو نار الممثل الإقليمي لهيئة باثفايندر الدولية بمصر والشرق الأوسط مشروع رسالة والتعاون مع الاتحاد العام من أجل المشاركة والمساهمة في حل القضية السكانية ومناقشة مشروع ( أسرة ) والذي يهدف إلى تحسين وتنمية الأسرة المصرية.