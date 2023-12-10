الأحزاب السياسية تنظم مسيرات ضخمة في الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالًا كبيرًا من مختلف أطياف الشعب حيث شاركت مختلف الأحزاب السياسية المصرية في الاستحقاق الدستوري لاختيار من يمثلهم في الفترة المقبلة.

وتقدم تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام التحالف، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم فى الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبة.

وأكد الشعب المصرى أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصرى يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

مشاركة الأحزاب السياسية

احتشد آلاف المواطنين فى مسيرة انتخابية عن حزب مستقبل وطن إنها الأكبر من نوعها فى تاريخ العملية الانتخابية فى مصر.

وانطلقت المسيرة من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وسط حفاوة كبيرة من المواطنين فى مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024، بحسب بيان الحزب

وقاد المسيرة نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أحمد عبد الجواد، وبحضور عضو الأمانة المركزية للحزب محمود طاهر، وبمشاركة عدد من المواطنين وأعضاء حزب مستقبل وطن وأبناء مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابى واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

فيما شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية 2024 فى عدد من اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات ولجان الوافدين.

وأدلى أعضاء التنسيقية جهاد سيف، طاهر أبوزيد، أسماء عبدالله، فى لجنة الوافدين بالنادي الأهلي (فرع الجزيرة).

كما احتشد حزب المؤتمر وكشف الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الناخب المصري يدلي بصوته ليعطي الرئيس المقبل شرعية كبيرة أمام العالم.

أما رئيس حزب الشعب الديمقراطي خالد فؤاد، فقال أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت نظامًا بالغ الدقة وفقًا للدستور والقانون لسير العملية الانتخابية، حيث يسرت عملية معرفة الناخب مقر لجنته الانتخابية.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك توعية مستمرة تقدمها الدولة المصرية والأحزاب المصرية للناخبين بأهمية المشاركة، فضلًا عن أن الهيئة وضعت صور المرشحين في ورقة الاقتراع، وهو ما يعد ميزة لمن لا يجيدون القراءة والكتابة.

عدد المقرات الانتخابية

ويذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.