الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال احتفالية ذوي الاعاقة ..

وزير التعليم: أتمنى أن يكون أحد ذوى الهمم من أوائل الثانوية العامة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تأتي من الاحتفالات الهامة التي تعبر عن فرحة الأسر بأطفالها من ذوي الهمم، مضيفًا أن الأطفال ذوي الإعاقة لديهم رؤية ويجب الاهتمام بها وتنميتها.

اهتمام الرئيس بحقوق ذوى الإعاقة

وأضاف حجازي- خلال كلمته فى احتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه طالب بوجود رفيق مع الشخص ذوي الإعاقة، فوضعنا للطلاب في الكتب الدراسية إشارات الصم والبكم، وهو دليل على اهتمام الدولة المصرية ووزارة التربية التعليم بحقوقهم.

خطة الوزارة لدعم ذوى الإعاقة 

وأوضح "حجازي" أن الوزارة وضعت فى استراتيجيها وخطتها ثلاثة عناصر "الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة"، وتم تقديم تعليم جيد متميز دون تمييز لأي طفل فى مصر، فهناك 46 ألف طفل من ذوي الإعاقة المختلفة، وهم موجودون في المدارس، وعددها 330 مدرسة، ولدينا 950 معلما في مدارس التربية الخاصة، وكذلك لدينا ١١٤ ألف طفل مدمج فى وزارة التربية والتعليم، وهم يدرسون نفس الدراسة مع الطلاب في المدرسة، مع وجود معلمين يتم تنمية مهاراتهم بصورة مستمرة، ومن خلال مدربين معتمدين، وكل المناهج تم تعديلها، والبيئة التكنولوجية وقاموس الإشارة.

وأكد "حجازي" أن الوزارة كانت حريصة على أن يكون من ذوي الإعاقة في قائمة أوائل الثانوية العامة.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأطفال

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