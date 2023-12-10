تحالف الأحزاب المصرية: نزول الانتخابات بهذه الكثافة يؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى

تقدم تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزبًا سياسيًا، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام التحالف، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصرى العظيم على المشهد الديمقراطى والنزول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم فى الفترة القادمة لرئاسة مصرنا الحبيبة.

وأكد الشعب المصرى أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصرى يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن تلك المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم، وأن تلك المشاركة الكثيفة هى رسالة قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واعٍ متحضر متمسك بحقوقه الدستورية.