وزير الاتصالات لـ"الدستور": 1.7 مليار جنيه لتأهيل 400 ألف شاب لسوق العمل سنويًا

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مخصصات التدريب وبناء القدرات إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بهدف تدريب نحو 400 ألف مستفيد، لتأهيل أكبر عدد من الشباب وخريجي الجامعات لسوق العمل.

قال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل، ولا صعوبة في زيادة هذه المخصصات، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفتها بنحو 34 مرة منذ عام 2018 حتى الآن، ووصلت من 50 مليون جنيه إلى 1.7 مليار جنيه، وكذلك أعداد المستفيدين من 4 آلاف إلى 400 ألف شاب، ما يعظم من القدرات البشرية الهائلة، حيث إن مصر أصبحت من أكبر البلاد الجاذبة لرأسمال الخاص بالشركات الناشئة وريادة الأعمال في المنطقة.

أضاف أن محور بناء القدرات والمهارات يمثل أحد التحديات أمام الشركات الناشئة، وهو دفع وزارة الاتصالات إلى التوسع في مبادرات وبرامج التدريب المختلفة ودعم رواد وشباب الأعمال والشركات الناشئة، من خلال احتضانها ودعمها في حاضنة تكنولوجية بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تقنية ‏ المعلومات "إيتيدا".

أكد طلعت أن خطة الوزارة لدعم الشركات الناشئة تسير وفق عدة محاور متوازية المحور الأول بتدريب الشركات الناشئة واحتضانها، لتحويل كل الأفكار لمنتجات قادرة على المنافسة، موضحًا أن الوزارة تنفذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" في كل المحافظات؛ إذ جرى افتتاح 8 مراكز في 2023، ويتم حاليًا العمل على إنشاء 20 مركزًا جديدًا بهدف تقديم خدمات دعم رواد الأعمال في كل المحافظات.

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ولفت إلى أنه تم التعاقد مع شركتين عالميتين في مجال إدارة حاضنات الأعمال لإدارة مركز إبداع مصر الرقمية القاهرة ومركز إبداع مصر الرقمية الجيزة، كما تم التعاقد معهم على تدريب 120 شخصًا على مهارة إدارة الحاضنات، لإدارة مراكز "كريتيفا" بكل المحافظات؛ مشيرًا إلى أن المحور الثاني يتمثل في التدريب وتنمية الموارد البشرية المدربة على المهارات التقنية في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتطلبها الشركات الناشئة.

ونوه بأن المحور الثالث يعني بالإطار التشريعى والإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات والتوسع أو تغيير نشاطها، لافتًا في هذا الشأن إلى قرار مجلس الوزراء بجعل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة 1000 جنيه فقط بدلًا من 50 ألف جنيه، بهدف مساعدة رواد الأعمال على تأسيس الشركات بسهولة، كما يتم العمل حاليًا على تنظيم كيفية تأسيس الشركات الافتراضية بدون مقر؛ كما يتم العمل على تنظيم كيفية انشاء شركات عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية وتقنية التوقيع الإلكتروني لتأسيس الشركة بالإخطار.

كان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، شهدا افتتاح فعاليات النسخة الحادية عشرة من "قمة رايزاب 2024" مساء الخميس، والتي تعد أكبر حدث يتم تنظيمه في مجال الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر، بالمتحف المصري الكبير بمشاركة نحو 150 شركة ناشئة بحضور عبدالحميد شرارة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "رايز أب".