الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لو بتحب الفشار.. فوائد "لا تتوقعها" لتناوله يوميًا

الفشار
الفشار

يعتبر الفشار واحد من أكثر المسليات اللذيذة خلال فصل الصيف، وعلى الرغم من أنه من أنواع المسليات إلا أن له قيمة غذائية عالية جدا، نوضحها فى السطور التالية، كما جاء في موقع "هيلث".

فوائد تناول الفشار 

مصدر جيد للطاقة: الفشار يحتوي على كميات جيدة من الكربوهيدرات الصحية التي توفر الطاقة اللازمة للجسم للقيام بالأنشطة اليومية.

غني بالمغذيات: على الرغم من بساطة مكوناته، إلا أن الفشار يحتوي على مجموعة من المغذيات المهمة مثل فيتامين B والمعادن مثل الحديد والزنك.

منخفض السعرات الحرارية: يعتبر الفشار خيارًا منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى مثل الشيبس والمقرمشات، ما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في خفض وزنهم أو الحفاظ على وزن صحي.

تعزيز الهضم: نظرًا لاحتوائه على الألياف، يساعد تناول الفشار في تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

منخفض الدهون: بالمقارنة مع العديد من الوجبات الخفيفة الأخرى، يحتوي الفشار على كمية منخفضة جدًا من الدهون، ما يجعله خيارًا جيدًا لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون.

تعزيز الشعور بالشبع: نظرًا لاحتوائه على الألياف، يمكن أن يساعد تناول الفشار في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.

خالٍ من الجلوتين: يعتبر الفشار خيارًا آمنًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين أو يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من الجلوتين.

تحفيز الدورة الدموية: يحتوي الفشار على الحديد الذي يساعد في تحفيز إنتاج الخلايا الحمراء في الدم، مما يعزز الدورة الدموية ويساعد في منع حدوث فقر الدم.

مناسب لجميع الأعمار: يمكن للفشار أن يكون وجبة خفيفة مثالية لجميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال، ويمكن تناوله بسهولة في الأماكن العامة مثل السينما أو أثناء المشي.

تنويع النكهات: يمكن إضافة مجموعة متنوعة من التوابل والنكهات إلى الفشار، ما يجعله خيارًا ممتعًا وشهيًا بمختلف الطرق والأذواق.

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