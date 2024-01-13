السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب يعلن دعمه للقيادة السياسية فى التصدى لتحديات مصر

تيسير مطر
تيسير مطر

أعلن المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، عن دعمه للقيادة السياسية فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر حاليًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء اليوم، بمقر حزب إرادة جيل، برئاسة النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

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ودعا النائب تيسير مطر رؤساء أحزاب التحالف لإصدار بيانات أخرى تعبر عن مواقف أحزابهم الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ودعمهم لقواتنا المسلحة. 

كما أعلن النائب تيسير مطر، عن تنظيم احتفالية بمناسبة عيد الشرطة ينظمها حزب إرادة جيل تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية يتم خلالها تكريم عدد من قيادات الشرطة السابقين والحاليين. 

وأعرب النائب تيسير مطر عن سعادته بقوة تحالف الأحزاب المصرية، قائلًا: "روح الأسرة والعمل الجماعى هما عنوان نجاح التحالف، لأننا بنكبر ببعض ونكبر مع بعض".

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